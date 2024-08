36 tattoos a ’cheartais agus ban-dia a’ cheartais (agus na tha iad a ’ciallachadh)

Faodaidh samhla ceartas a bhith aig aon sgèile, boireannach le claidheamh, le sùilean dall agus / no a ’giùlan sgèile. Tha a sgàil agus a chiall fhèin aig gach eileamaid a tha a ’riochdachadh samhla de cheartas. Bheir sinn sùil air na tha gach fear a ’samhlachadh gus am faigh thu dealbhadh tatù a mhìnicheas do phearsa cheart.

Tha Libra a ’nochdadh cothromachadh anns na diofar mhìneachaidhean aige - dh’ fhaodadh eadhon a ràdh ann an diofar thaobhan de bheatha - mar rudeigin ceart. Faodaidh e a bhith na chothromachadh tòcail, proifeasanta no corporra. Is e a dhleastanas co-ionannachd a stèidheachadh eadar an dà eileamaid agus crìoch a chuir air a ’chòmhstri eadar na pàrtaidhean. Mar sin, ma tha thu a ’smaoineachadh air tatù sgèile, fios agad gun innis an tatù agad dhut gu bheil thu a’ feuchainn ri cothromachadh a chumail nad bheatha.

Tha boireannach le sùilean dall, mar as trice le deise oirre, a ’riochdachadh samhla de cheartas dall. Na dìochuimhnich gu bheil i mar as trice a ’cumail cothromachadh ann an aon làimh, a’ samhlachadh cothromachadh, agus anns an làimh eile - claidheamh, gus a seantans a choileanadh agus an cothromachadh a chaidh a chall a thoirt air ais. Tha an ìomhaigh seo mar dhealbh den bhan-dia Themis, ban-dia a ’cheartais. Thathas den bheachd gu bheil an fheadhainn a tha a ’caitheamh nan tattoos sin nan co-dhùnaidhean gun chlaonadh.

Tha fradharc a tha a ’còmhdach na sùilean a’ ciallachadh gu bheil ceartas dall, ach chan eil am fradharc an-còmhnaidh an làthair, agus anns a ’chùis seo tha e a’ ciallachadh nach eil ceartas cho dall ’s a shaoileadh duine.

Tha an claidheamh cuideachd na shamhla air ceartas. Tha cuid de dhealbhan a ’sealltainn claidheamh inverted, agus cuid eile a’ sealltainn leòmhann, a tha a ’ciallachadh gu bheil fìreantachd a’ tighinn le neart.

Faodaidh sinn cuideachd “sùil a’ cheartais ”fhaicinn mar shamhla air ceartas. Bidh daoine a bhios a ’caitheamh an dealbh seo tattooed air na cuirp aca a’ toirt seachad teachdaireachd na sùla a tha a ’faicinn, an t-sùil gheur a nì cinnteach gum bi fois agus sàmhchair ann do dhaoine.

Tha na tattoos sin a ’fàs barrachd is ùr-ghnàthach agus tha barrachd is barrachd dhaoine gan faighinn air a’ bhodhaig aca. Tha an sgèile a ’coimhead snog air a’ chùl àrd oir tha an dealbhadh a ’freagairt gu dòigheil air, ach faodaidh tu cuideachd roghnachadh airson a’ bhroilleach no an dùirn. Air an làimh eile, faodar ìomhaigh na ban-dia Themis a chuir air àite nas leudaichte, mar eisimpleir, air a ’ghualainn, a’ bhroilleach no air ais.

Carson a tha fèill mhòr air tatùthan ceartas agus ban-dia a’ cheartais?

Tha fèill mhòr air tatùthan a tha a’ nochdadh cuspair ceartas agus ban-dia a’ cheartais air sgàth na brìgh samhlachail domhainn a tha aca, a bharrachd air na ceanglaichean eachdraidheil is cultarail a tha co-cheangailte riutha.

Symbolism ceartas: Tha am beachd air ceartas mar aon de na prìomh luachan ann an iomadh comann. Faodaidh tatù de lannan no samhlaidhean ceartas eile a bhith na dhòigh air creideas ann an ceartas a chuir an cèill, a bharrachd air miann air a shon ann am beatha neach. Comainn le lagh agus ceartas: Ann an ìomhaighean de bhan-dia a ’cheartais, leithid Ceartas, faodaidh tatùthan a bhith a’ samhlachadh spèis don lagh, cumail ri riaghailtean agus an creideas anns an fheum air cumail ri gnàthasan laghail. Ciall eachdraidheil: Tha freumhan domhainn aig ìomhaighean eireachdail de bhan-dia a’ cheartais, leithid Maya, Themis no Astraea, ann an eachdraidh agus cultar mòran dhaoine. Faodaidh tatù le na h-ìomhaighean aca a bhith mar dhòigh air spèis a nochdadh do dhualchas eachdraidheil agus traidiseanan cultarach. Aesthetics agus stoidhle: Faodar ìomhaighean de cheartas agus ban-dia a’ cheartais a bhith air an sealltainn ann an cruthan brèagha agus tlachdmhor a thaobh bòidhchead, gan dèanamh mòr-chòrdte am measg leannanan tatù mar obraichean ealain. Creideasan agus luachan pearsanta: Dha mòran dhaoine, faodaidh tatùthan ceartas a bhith mar dhòigh air an creideasan pearsanta, creideas ann am fìrinn agus onair, agus miann airson ceartas san t-saoghal a chuir an cèill.

Mar sin, tha fèill mhòr air tatùthan a tha coisrigte do cheartas agus ban-dia a’ cheartais air sgàth an ciall samhlachail domhainn, am bòidhchead, agus an comas creideasan agus luachan pearsanta a chuir an cèill.