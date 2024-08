29 tattoos còd-barra (agus na tha iad a ’ciallachadh)

Is e còd-smachd siostam smachd fo smachd sganair optigeach a tha comasach air sreath de loidhnichean dìreach a leughadh air bileag. Chaidh an siostam a chleachdadh an toiseach anns na 1950an agus chaidh a chruthachadh leis an amas àrdachadh èifeachdas cinneasachaidh.

Tha brìgh tatù còd-barra

O chionn beagan bhliadhnaichean, thàinig tatù barcode gu bhith fasanta. Tha mòran air a bhith air am mealladh leis an tràchdas mòr-chòrdte seo. An toiseach bha e na shamhla air dearbh-aithne, ach dha mòran bha e cuideachd na sheòrsa de ghearan an aghaidh ceannachd, càineadh geur air a ’chomann luchd-cleachdaidh anns a bheil sinn a’ fuireach, far a bheil sinn uile, toraidhean malairteach agus far a bheil prìs aig a h-uile càil. Tha cuid eile dìreach den bheachd gur e gnìomh ar-a-mach agus neo-lagh a tha seo an aghaidh a ’chomainn sa bheil sinn a-nis a’ fuireach.

Anns an t-sreath hit 2000 "Dark Angel," a chaidh a chruthachadh le Seumas Camshron, fhuair am prìomh neach tatù còd-barra air cùl a chinn oir bha i na "toradh" ginteil a chaidh a chruthachadh gus a bhith na saighdear. Aig an àm, chuir seo ri fàs an seòrsa tatù seo.

Tha an samhla air a bheil ceist gu math sìmplidh. Tha e na shreath de loidhnichean dìreach co-shìnte de dhiofar mheudan is astaran. Tha àireamhan agus / no litrichean aig a ’bhonn. Mar as trice bidh sinn a ’cleachdadh an àite seo gus rudan a chuir a tha a’ riochdachadh rudeigin cudromach ann am beatha neach tatù.

Buaidh teicneòlais

An-diugh, ged a tha iarrtas mòr ann air tattoos còd-barra, is e tattoos còd QR as mòr-chòrdte. Tha e na dhòigh ùr air rudan a chlàradh no aithneachadh le tagradh sònraichte air innealan gluasadach.

Tha fèill mhòr air tattoos còd-barra

Tha tatùthan còd-barra nan seòrsa tatù gun samhail agus mòr-chòrdte a tha air mac-meanmna dhaoine a ghlacadh anns na bliadhnachan mu dheireadh. Tha brìgh samhlachail aig an stoidhle tatù seo agus faodaidh eadar-mhìneachaidhean eadar-dhealaichte a bhith aige a rèir co-theacsa agus roghainnean pearsanta an neach-caitheamh. Seo cuid de na h-adhbharan airson gu bheil fèill cho mòr air tatùthan còd-barra:

Stoidhle agus àraid: Tha tatùthan còd-barra nan dealbhadh eireachdail agus ùr-nodha a dh’ fhaodas a bhith gun samhail dha gach neach. Faodar an seòrsa tatù seo a dhèanamh ann an diofar stoidhlichean agus atharrachaidhean, ga dhèanamh mòr-chòrdte am measg leannanan tatù. Symbolism agus brìgh: Tha còdan-bàr gu cumanta co-cheangailte ri comann luchd-cleachdaidh agus mòr-chinneasachadh, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh breithneachadh air cultar luchd-cleachdaidh no a bhith nan samhla air fa leth ann an comann-sòisealta mòr. Faodaidh seo a bhith na dhòigh air do neo-eisimeileachd agus do neo-eisimeileachd a chuir an cèill. Sgeulachdan pearsanta agus carraighean-cuimhne: Dha cuid de dhaoine, faodaidh tatù còd-barra a bhith na dhòigh air cinn-latha, ainmean no tachartasan cudromach nam beatha a chomharrachadh le bhith gan ceangal ri toraidhean luchd-cleachdaidh. Faodaidh seo a bhith na dhòigh air urram a thoirt do chuimhne neach no tachartas. Spòrs agus àbhachdas: Bidh cuid de dhaoine a’ taghadh tatù còd-bàr mar dhòigh air an tùsachd agus an àbhachdas a chomharrachadh. Faodaidh an stoidhle tatù seo a bhith eas-chruthach agus dìomhair, a tharraingeas aire agus a chruthaicheas ùidh. Tionndadh Teicnigeach: Feumaidh tatùthan còd-barra sàr obair-ciùird agus coileanadh teignigeach gus buaidh reusanta a chruthachadh. Faodaidh seo a bhith na dhùbhlan do luchd-ealain tatù agus tarraingeach do dhaoine a tha a’ cur luach air obair-ciùird agus proifeiseantachd.

Faodaidh brìgh agus mìneachaidhean eadar-dhealaichte a bhith aig tatùthan còd-barra airson diofar dhaoine agus tha iad a’ sìor fhàs mòr-chòrdte air sgàth cho sònraichte ‘s a tha iad agus cho cudromach sa tha iad.

Beachdan tatù

Tha na tattoos sin sìmplidh: dìreach tarraing loidhnichean glan, mar as trice dubh, gus an cruthachadh. Ach, dh ’fhaodadh cuid de dhaoine beagan mion-fhiosrachaidh a chur ris, leithid dath beag no figearan beaga (rionnagan, cridheachan ...), eadhon feadhainn àicheil, anns a’ chòd fhèin. Chan eil feum air innleachd fìor mhath gus am pàtran seo a choileanadh - ach tha e cudromach nach bi na loidhnichean ro fhaisg air a chèile oir faodaidh an tatù a dhealbhadh tùsail a chall thar ùine.

Nuair a thig e gu na pàirtean bodhaig as cumanta, cha bu chòir gum biodh e na iongnadh gur e cùl amhach an fheadhainn as mòr-chòrdte, ach tha iarrtas mòr air na dùirn cuideachd.