Tatùthan 170 rionnag (agus na ciall aca): 19 seòrsa

Tha rionnagan am measg nan samhlaidhean as sine de iomadh cultar, creideamh agus siostam creideas san t-saoghal againn, a ’dèanamh an ìomhaigh seo mar aon den fheadhainn as cumhachdaiche san t-saoghal. Faodaidh na brìgh sin a bhith pearsanta cuideachd: mar eisimpleir, is dòcha gum biodh tu airson tatù rionnag fhaighinn mar shamhla air amas sònraichte a tha thu a ’feuchainn ri choileanadh no rudeigin a tha thu air a choileanadh.

Bidh rionnagan gu tric air an cur còmhla ri ìomhaighean agus samhlaidhean eile gus brìgh tatù fa leth àrdachadh agus dealbhadh nas iom-fhillte agus inntinneach a chruthachadh. Faodar tattoos rionnag a tharraing ann an stoidhle a tha a ’riochdachadh cultar sònraichte le bhith a’ ceangal an ìomhaigh ri àm, àite no cultar sònraichte. Ge bith dè an dealbhadh tatù rionnag a thaghas tu, faodaidh tu a bhith cinnteach gum bi e sònraichte agus gun samhail!

Eachdraidh nan rionnagan tattoos

Tha seann eachdraidh inntinneach aig tatùthan rionnag a tha a’ sìneadh thairis air mòran chultaran is amannan. Ann an cultaran eadar-dhealaichte, tha an rionnag air a bhith a 'samhlachadh diofar bhun-bheachdan leithid stiùireadh, dìon, soillseachadh spioradail, gliocas agus eadhon deagh fhortan. Seo cuid de dh'fhiosrachadh inntinneach mu eachdraidh tattoos an rionnag:

Seann Èiphit: Bha an rionnag na samhla air diadhachd agus soillseachadh spioradail. Chleachd na h-Èiphitich an rionnag mar shamhla dìon bho olc agus mar chuimhneachan air an t-slighe spioradail. Seann Ghreugaich agus Ròmanaich: Bha an rionnag co-cheangailte ri diathan agus gaisgich. Mar eisimpleir, bha an rionnag còig-biorach, neo pentagram, na shamhla air a’ bhan-dia Athena. Sìona: Ann an cultar Sìonach, bha an rionnag co-cheangailte ri dàn agus fortan. Tha tatùthan rionnag air a bhith mòr-chòrdte am measg dhaoine a tha a’ creidsinn ann an reul-eòlas. Tattoos rionnag ann an cultar an latha an-diugh: Le teachd tattoos ann an cultar an Iar, tha an rionnag air fàs gu bhith na motif mòr-chòrdte. Tha e gu tric co-cheangailte ri aislingean, dòchasan agus miannan. Faodaidh stoidhlichean agus brìgh eadar-dhealaichte a bhith aig na tattoos sin a rèir an dealbhadh agus an co-theacsa.

Faodar tatùthan rionnag a dhèanamh ann an grunn stoidhlichean, bho shìmplidh agus minimalistic gu iom-fhillte agus dathach. Faodaidh brìgh eadar-dhealaichte a bhith aca airson diofar dhaoine, a’ nochdadh an creideasan, an aislingean agus an slighe beatha.

Tha brìgh an tatù rionnag

San fharsaingeachd, bidh na brìgh a leanas aig a ’mhòr-chuid de na dealbhaidhean rionnag as mòr-chòrdte:

Miann

Coileanadh

Soirbheachas

Aonachd

Dùbhlan

Cothromachadh

Pearsa

A ’mairsinn aillse broilleach

Ball de Chabhlach no Maor-cladaich

Dealasaich geama bhidio

Cruth-atharrachadh creideimh / creideamh

Caochlaidhean de dhealbhaidhean rionnag

1. Tatù rionnag beag

Faodaidh tatù rionnag beag mòran ciall a dhèanamh - às deidh a h-uile càil, is e an rionnag aon de na samhlaidhean as cudromaiche de chultaran agus chreideamhan san t-saoghal! Le bhith a ’cur buaidhean spèigeach faodaidh tu do phearsantachd lasrach a nochdadh no sealltainn gu bheil thu air rudeigin cudromach no brìoghmhor a dhèanamh nad bheatha.

2. Tatù de rionnag losgaidh no comet.

Tha rionnagan no comets a tha a ’tuiteam, gus a chuir ceart, gu tric nan samhlaidhean de dheagh fhortan. Sin as coireach gum faod dealbhadh tatù rionnag a bhith na chomharra air do fhortan.

3. Tattoo Philippine ghrian agus reultan (trì rionnagan agus aon ghrian).

Tha an ìomhaigh seo, a tha a ’nochdadh air bratach na Philippines tatù a tha a ’còrdadh ri daoine de shliochd no dualchas Filipineach ... San ìomhaigh seo, tha ochd ghathan aig a ’ghrian, gach fear a’ riochdachadh sgìre anns na Philippines, agus gach aon de na trì rionnagan a ’riochdachadh aon de na trì prìomh bhuidhnean eileanan anns na Philippines.

4. Tatù ann an cruth rionnag Ceilteach.

Coltach ri tattoos rionnag treubhach, tha tatùthan rionnag Ceilteach nam measgachadh de dhà eileamaid tatù clasaigeach - rionnagan agus stoidhle Ceilteach - ann an aon dealbhadh mòr. Le tatù rionnag air a bhrosnachadh le Ceiltis, faodaidh tu do dhualchas a riochdachadh no cuideam eadar-cheangal agus Infinity a shoilleireachadh le fighe sònraichte a tha air a bhrosnachadh le Ceiltis.

5. Tatù rionnag dearg is dubh.

Is e aon de na tattoos rionnag dath as cumanta am fear le rionnag dearg is dubh a tha a ’còrdadh gu mòr ri Cabhlach agus Maoir-chladaich na SA. Tha an dealbhadh rionnag sònraichte seo a ’cothlamadh cumadh rionnag còig-phuing bratach na SA leis na dathan combaist dubh is dearg mu seach a lorgar air clàran mara. Tha an tatù rionnag seo cuideachd a ’samhlachadh tilleadh dhachaigh an t-seòladair a tha a dhìth.

6. Rionnag pinc tatù.

Bidh an tatù rionnag pinc gu tric a ’samhlachadh strì neach le aillse broilleach agus tha e na dheagh roghainn eile an tatù traidiseanta rioban pinc. Gu dearbh, nuair a thèid atharrachadh le dubh, ann an stoidhle tatù rionnag, cha mhòr gum bi an rionnag pinc a ’fàs mar“ punk rock ”no mar“ alternative ”samhla den bhlàr an aghaidh aillse broilleach, a’ toirt tionndadh sònraichte don tatù rionnag. dealbhadh.

7. Tatù le rionnag purpaidh.

Is e tatù rionnag purpaidh aon dòigh air do phearsantachd a riochdachadh tro dath agus samhlachas nàdurrach an rionnag. Tha purpaidh na mheasgachadh de lùth fiadhaich dearg agus seasmhachd ciùin gorm; Mar sin, tha purpaidh a ’riochdachadh cothromachadh de eileamaidean agus de fhaireachdainnean. Is dòcha nach e seo staid nàdurrach a ’mhòr-chuid de dhaoine, ach tha an rionnag gu sònraichte a’ comharrachadh miann agus miann. Sin as coireach gu bheil an samhlachas aonaichte de chothromachadh purpaidh agus miann nàdurrach an rionnag a ’dèanamh an dealbhadh seo an tatù foirfe dhaibhsan a tha a’ coimhead airson fois inntinn agus cothromachadh.

8. Rionnagan tatù agus siobra.

Ann an samhlachas bheathaichean, tha zebra a ’toirt a-steach cothromachadh, aonranachd agus saorsa. Tha na creachan aige a ’leigeil leis a bhith a’ falach ann am feur àrd raointean còmhnard Afraganach, a ’falach bho chreachadairean agus a’ toirt dìon don bheathach. Faodaidh an fheadhainn a tha an dòchas samhlachas cumhachdach a ’bheathaich seo a chur còmhla ri samhlachas an rionnag a cheart cho cumhachdach seo a dhèanamh ann an grunn dhòighean.

9. Tatù dealan-dè agus rionnag

Gu tric chithear dealain-dè mar shamhlaidhean air ath-bhreith; mar sin, faodaidh an ceangal eadar na meanbh-bhiastagan metamorphosing sin leis na reultan ìomhaigh shònraichte a chruthachadh a bhios a ’samhlachadh an dà chuid ath-bhreith agus a bhith a’ leantainn amasan sònraichte air an riochdachadh leis na reultan.

10. Tattoos de rionnagan agus sgòthan.

Bidh sgòthan a ’samhlachadh diofar rudan. в eadar-dhealaichte cultaran agus miotas-eòlas. Mar eisimpleir, ann am miotas-eòlas Greugach is Ròmanach, b ’e sgòthan dachaigh nan diathan, agus tha mòran dhaoine an-diugh a’ creidsinn gu bheil sgòthan a ’samhlachadh fàilligeadh no cunnart a tha ri thighinn. Ach, a rèir na tha thu airson gum bi na sgòthan a ’riochdachadh, bidh aon de iomadh ciall eadar-dhealaichte aig do tattoos rionnag is sgòthan. Mar eisimpleir, seallaidh dealbh a ’sealltainn rionnagan ann an speur làn sgòthan stoirm gu bheil thu air a dhol tro amannan duilich gus na h-amasan agad a choileanadh. Bhiodh dealbhadh eile, anns a bheil rionnagan buidhe soilleir ann an achadh de sgòthan geal, a ’ciallachadh gu bheil an fheadhainn a chaill thu ann an saoghal nas fheàrr.

11. Flùr tatù agus rionnag.

Faodaidh flùraichean comharrachadh fàs agus leasachadh; is e sin as coireach gu bheil toirt a-steach an ìomhaigh seo ann an dealbhadh tatù rionnag na dhòigh math air ìre brìgh a chuir ris. Bidh rionnagan gu tric air an cleachdadh gus amasan is miannan a riochdachadh, agus mar sin faodaidh an dà rud a bhith a ’nochdadh an fhàs phearsanta a tha thu air a choileanadh a dh’ ionnsaigh na h-amasan agad. Mar eisimpleir, tha lilidhean a ’riochdachadh torrachas ann an seann chultaran Grèigeach agus Èiphiteach ;; Sin as coireach gum faod dealbh de lili agus rionnag boireannach agus a leanabh a riochdachadh.

12. Claigeann agus tatù rionnag

Faodaidh an tatù seo a bhith a ’samhlachadh faighinn thairis air bàs no faighinn thairis air trauma, oir bidh an claigeann gu tric a’ samhlachadh bàs agus tha an rionnag a ’samhlachadh coileanadh gnìomh duilich. Is dòcha gu bheil dealbh eile a ’sealltainn a’ bhratach spùinneadair ainmeil, a ’nochdadh claigeann air rionnag ann an stoidhle mara: faodaidh e dùbailteachd feachdan a tha a’ riaghladh ar beatha a nochdadh: am miann airson saorsa no coileanadh na thathar a ’sùileachadh bhuainn.

13. Tatù sìthiche is rionnag

Faodaidh an tatù rionnag seo a bhith gu math boireann agus gu tric bidh e a ’nochdadh mac-meanmna no miann an neach-caitheamh airson fìrinn nas fheàrr. Dh ’fhaodadh dealbh sìthiche is rionnag a bhith a’ riochdachadh sìthiche a tha na suidhe air gealach corran le reultan a ’deàrrsadh air a beulaibh: an fhìrinn gum biodh an sìthiche ag iarraidh rudeigin a bharrachd fhaicinn air a h-aodann ìosal, agus gum biodh na reultan a’ samhlachadh a bruadar mun àm ri teachd. . Is e dealbhadh tatù nas eireachdail eile sìthiche ag itealaich am measg nan reultan gus sealltainn gu bheil thu a ’creidsinn annad fhèin agus anns an adhartas agad a dh’ ionnsaigh na h-amasan agad.

14. Tatù cridhe agus rionnag

Tha tatù cridhe is rionnag na aithris gu math èibhinn, adhartach agus tlachdmhor don t-saoghal: tha beatha brèagha agus chì thu an rud as fheàrr ann an rudan agus daoine!

15. Tatù le rionnag agus lisa.

Faodaidh rionnagan a chur ri tatù fìonain brìgh agus ùidh lèirsinneach a chur ris. Tha grunn dhòighean ann rionnagan a chur ri dealbhadh plannt sreap; mar eisimpleir, an àite duilleagan no flùraichean, faodaidh tu rionnagan a chuir air a ’phlannt: faodaidh seo na h-amasan a choilean thu a chomharrachadh. Faodar an tatù seo ùrachadh thar nam bliadhnaichean gus an adhartas agad gu lèir a nochdadh!

16. Rionnag tatù agus dìsnean.

Faodaidh dìsnean a bhith a ’samhlachadh geall, cunnart agus fortan. ... Is dòcha gum bi tatù dìs ri taobh rionnag mar dhealbhadh àbhaisteach ann an cultar mara: chluich mòran sheòladairean, spùinneadairean agus oifigearan cabhlaich dìsnean agus geamannan gambling eile gus fhad ‘s a bha iad air falbh an ùine air turasan fada.

17. Tatù crois is rionnag

Faodaidh a bhith a ’faighinn tatù crois is rionnag a bhith na dhòigh math air cuimhne a chumail air cuideigin a chaill thu agus innse do chreideamh gum bi thu aon latha a’ tighinn còmhla a-rithist (mar ìomhaigh Chrìosdail na croise). Is e aon dòigh air an tatù seo a phearsanachadh a bhith a ’cur ciad litrichean no ceann-latha breith gach neach taobh a-staigh no timcheall an rionnag, no teachdaireachd mar“ Rest in Peace ”sgrìobhte fon chrois.

18. Rionnag Tatù Dhaibhidh

Rionnag Dhaibhidh - samhla cudromach de Iùdhachd. Anns a ’Ghearmailt Nadsaidheach, chaidh iarraidh air Iùdhaich an samhla seo a chaitheamh air fhuaigheal don aodach aca gus an aithnicheadh ​​iad aig àm sam bith. Is e seo an tatù foirfe dha neach sam bith a tha airson a chreideamh Iùdhach a thaisbeanadh. Faodar a phearsanachadh gu furasta gus do chreideamh pearsanta agus susbaint do chreideasan a thaisbeanadh. Mar eisimpleir, faodaidh dealbhadh tatù sònraichte Star of David a bhith na litir Eabhra no facal goirid taobh a-staigh rionnag. Dh ’fhaodadh gur e facal no beachd a tha cudromach dhutsa, no ciad litrichean cuideigin a chaill thu.

19. Rionnag lasrach tatù

Faodaidh teine ​​a bhith a ’nochdadh ionnsaigheachd, fearg, miann, cruth-atharrachadh agus atharrachadh, a bharrachd air do mhiann na h-amasan agad a choileanadh aig cosgais sam bith. Faodaidh an cothlamadh de rionnagan agus lasraichean ann an dealbhadh tatù sealltainn gu bheil thu air do shoirbheachadh fhèin a choileanadh, no gu bheil thu air a dhol tro lasair na beatha agus gu bheil thu eadhon nas làidire na bha e roimhe.