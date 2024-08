Àireamh aingeal 48 - àireamhachd angelic. Dìomhair an angel àireamh 48. .

Angel àireamh 48

Tha àireamh aingeal 48 air a dhèanamh suas de mheasgachadh de lùth agus buadhan àireamhan 4 agus 8. Tha aingeal àireamh ceithir a’ giùlan luachan onair agus fìrinn, coileanadh agus soirbheachas, luachan reusanta, obair chruaidh agus diongmhaltas, obair chruaidh agus practaigeach, a bharrachd air a bhith a’ togail bunait làidir airson an dà chuid d’ àm ri teachd, mar sin airson do àm ri teachd agus feadhainn eile. Tha an àireamh 4 cuideachd a’ toirt iomradh air ar n-ùidhean agus na tha gar toirt gu gnìomh. Air an làimh eile, tha aingeal àireamh 8 a ’freagairt ri saidheans tro eòlas beatha, earbsachd agus neo-eisimeileachd, gliocas agus neart a-staigh, coileanadh beairteas agus beairteas tro lagh tàlaidh, Karma - an lagh spioradail uile-choitcheann anns a’ Cruinne-cè - adhbhar agus buaidh. , thoir agus faigh.

Bidh aingeal àireamh 48 a’ giùlan teachdaireachd bho na h-Angels agad gu bheil cearcall no ìre nad bheatha a’ tighinn gu crìch. Ach, a dh'aithghearr gheibh thu duais airson an obair chruaidh agad. Na biodh eagal ort mu dhìth no call de sheòrsa sam bith, oir tha an deireadh a 'tighinn dlùth a' foillseachadh dhut toiseach ùr agus barrachd cothrom agus cothrom. Bheir do shoirbheachasan agus do choileanaidhean beannachdan dhut agus bheir duais dhut ann an iomadh dòigh.

Is dòcha gu bheil aingeal àireamh 48 a’ moladh gu bheil ainglean soirbheachais timcheall ort agus gun tèid iad còmhla riut fhad ‘s a thèid thu tro na h-atharrachaidhean adhartach nad bheatha. Tha na h-ainglean ag iarraidh ort eagal a chuir air falbh mun t-suidheachadh ionmhais agad agus an cruth-atharrachadh gu lùths aotrom. Chan eil dad agad ri eagal oir thèid a h-uile dad a dh ’fheumas tu a thoirt dhut.

Tha àireamh 48 a’ giùlan na teachdaireachd gu bheil an diongmhaltas agus an obair chruaidh a chuir thu ann a bhith a’ fuireach nad bheatha dìreach nad dhòigh fhèin a rèir do chreideasan agus do dhearbhaidhean air do shioncronadh gu tur le do mhisean spioradail agus adhbhar Dhè nad bheatha. Mar sin, bidh do bheatha a’ sruthadh ann am pailteas agus beairteas fhad ‘s a chumas tu air adhart agus a’ leantainn air adhart air an t-slighe a thagh thu. Cuir earbsa anns an taic aingil agus an stiùireadh a bheir iad dhut tro bheil iad gad stiùireadh. Cuimhnich gum bi thu tric gam faireachdainn gu instinctive.

Tha àireamh aingeal 48 cuideachd a’ toirt iomradh air an àireamh 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Tha an solas annamsa a’ cromadh don t-solas annad.