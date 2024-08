Angel àireamh 45

Tha àireamh aingeal 45 air a dhèanamh suas de mheasgachadh de bhuadhan agus lùths nan àireamhan 5 agus 4. Tha na ceithir aingil a’ tabhann beòthachaidhean de eòlas instinctive agus gliocas a-staigh, seasmhachd agus sgilean, coileanadh agus soirbheachas, a’ cruthachadh bunait làidir dhuinn fhìn agus do dhaoine eile. , obair chruaidh agus uallach, ar n-ùidhean agus na tha gar stiùireadh agus gar brosnachadh gu bhith an sàs, cho math ri Lùth nan Archangels. Tha aingeal àireamh 5, air an làimh eile, fo bhuaidh misneachd, dàn-thuras agus iomadachd, magnetachd, sùbailteachd, mac-meanmna, leasanan a chaidh ionnsachadh bho leasanan beatha, saorsa pearsanta, innleachdas, an comas atharrachadh gu prìomh atharrachaidhean ann am beatha.

Bidh aingeal àireamh 45 a’ giùlan teachdaireachd bho na h-Angels agad mu bhith a’ gabhail cùram agus a’ gabhail cùram de na rudan sin nad bheatha a tha a’ cur cuideam air agus a’ gabhail ris cò thu dha-rìribh - do dhòigh-beatha agus eadhon na roghainnean a nì thu thar oidhche. Dèan deiseil airson na h-atharrachaidhean riatanach a tha ri thighinn a bheir cothroman math dhut a chuireas air an t-slighe cheart thu. Creid nach toir na h-atharrachaidhean sin ach rudan math gu gach taobh de do bheatha.