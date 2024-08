Angel àireamh 24

Tha aingeal àireamh 24 air a dhèanamh suas de chreathadh àireamh 2 agus àireamh 4. Tha aingeal àireamh a dhà a’ toirt iomradh air lùth cothromachadh, cothromachadh, co-sheirm, duality (dùbailteachd), dàimhean agus dàimhean (chan e dìreach feadhainn romansach), co-obrachadh agus dioplòmasaidh, co-obrachadh agus do rùn spioradail agus spioradail, rùn diadhaidh na beatha. Tha Angel #4, air an làimh eile, air a bhith beò le eagrachadh, practaigeach, onair, uallach, onair, ionracas, gliocas a-staigh, agus obair chruaidh gus bunait làidir a thogail airson do àm ri teachd. Tha lùth nan 24 cuideachd co-cheangailte ris an dìoghras agad, agus bu chòir dhut prìomhachas a thoirt dhut nuair a bhios tu a’ dealbhadh do àm ri teachd. Tha an àireamh seo cuideachd a’ samhlachadh nan Archangels. Faodaidh an àireamh angelic 6 cuideachd iomradh a thoirt air an àireamh 2 (4 + 6 = XNUMX).

Bidh aingeal àireamh 24 a’ giùlan teachdaireachd gus do chuir an cuimhne èisteachd ri do intuition agus gliocas a-staigh. Cuir earbsa anns na h-ainglean oir tha còir aca a h-uile dad a dh ’fheumas tu nad bheatha làitheil a thoirt dhut fhad‘ s a tha thu ag amas air na h-amasan agus na miannan as àirde agad a choileanadh. Cùm creideamh agus earbsa ann an comasan aingil, tilg do dhraghan agus do eagal air na h-ainglean gus an cruth-atharrachadh agus slànachadh fhaighinn. Faighnich dha na h-Angels airson cuideachadh agus cùram nuair a tha feum agad air ma tha thu airson dèanamh cinnteach gu bheil iad ann airson do chuideachadh.

Bidh àireamh 24 a’ giùlan teachdaireachd bho na h-Angels agad gus soidhne a chuir thugad gus leantainn air adhart leis na h-oidhirpean gnàthach agad le dìoghras is dealas. Creid annad fhèin, nad chomasan agus na tàlantan agad gus soirbheachadh agus do mhiannan agus miannan a choileanadh. Creid gu bheil na h-amasan agad dìreach aig do chorragan, cha leig thu leas ach na h-oidhirpean agad a chumail suas, tha thu air an t-slighe cheart.

Ma chì thu aingeal àireamh 24, bidh e gu math tric a’ ciallachadh gu bheil na h-ainglean a’ cur thugaibh deagh spionnadh taic gus ur fèin-mhisneachd, fèin-spèis agus fèin-mhisneachd àrdachadh. Bheir an obair, an oidhirp agus an lùth a thug thu dhut fhèin ann an iomadh suidheachadh san àm a dh’ fhalbh a-nis bunait làidir dhut airson beatha sheasmhach. Tha na h-ainglean ag iarraidh ort earbsa a chur annad fhèin agus nad inntinn. Biodh fios agad gu bheil thu air an t-slighe cheart nad bheatha an-dràsta.

Namaste.