Angel àireamh 23

Tha aingeal àireamh 23 air a dhèanamh suas de bhuadhan agus lùth àireamhan 2 agus 3. Tha aingeal àireamh a dhà a’ toirt spionnadh dha chèile de chothromachadh agus dùbailteachd (dùbailteachd), co-obrachadh, co-obrachadh agus dioplòmasaidh, earbsa agus dòchas, seirbheis agus seirbheis gu amasan nas àirde, aon. dàn agus rùn spioradail. Tha an àireamh a trì, an uair sin, a 'toirt lùths leasachaidh is fàis, aoibhneas agus dòchas, fèin-mhothachadh, taic agus cuideachadh, cruthachalachd, coileanadh miann agus tarraing aislingean. Tha an àireamh 3 cuideachd a’ toirt iomradh air na maighstirean a chaidh suas. Tha seo uile a 'ciallachadh gu bheil am measgachadh de na h-àireamhan 2 agus 3, a' cruthachadh an aingeal àireamh 23, a 'freagairt ri lùths carisma, conaltradh, dà-chànanas agus sociability. Faodaidh an àireamh 23 a bhith co-cheangailte ri crathadh an àireamh angelic 5 (2 + 3 = 5).

Bidh aingeal àireamh 23 a’ giùlan teachdaireachd gus do bhrosnachadh gus tòiseachadh air na tàlantan, na sgilean agus an cruthachalachd nàdarra agad a chleachdadh gus gàirdeachas is toileachas a thoirt a-steach do bheatha dhaoine eile a bharrachd air do chuid fhèin. Bi an-còmhnaidh onarach ann a bhith a’ dèiligeadh ri daoine eile, na cuir am falach dad, na bi a ’bualadh timcheall a’ phreas. Bithear an-còmhnaidh a’ cur luach air d’ onair agus do chomhairle ann an còmhradh, gu sònraichte air cuspairean cudromach, agus gheibh sinn fàilte mhòr orra. Le treibhdhireas agus deagh chomhairle agus gnìomhan math eile, feuch ri daoine eile a chuideachadh nad bheatha làitheil. Bidh na bheir thu don chruinne-cè a h-uile latha a ’tighinn air ais thugad, mar sin cùm sealladh adhartach agus sealladh dòchasach air rudan, agus nì seo do bheatha an-còmhnaidh làn co-sheirm agus cothromachadh.

Tha aingeal àireamh 23 airson gum bi fios agad gu bheil na h-Angels agus na Maighstirean Ascended gad chuideachadh le bhith gad chuideachadh gus do chreideamh agus earbsa a chumail ann an Lùth na Cruinne. Cùm ag obair gus do bhruadar a thoirt gu buil a h-uile latha agus cleachd an lagh tàlaidh gus na h-amasan as àirde agad a ruighinn agus do mhiannan agus miannan a choileanadh. Ma tha thu a-riamh a’ faireachdainn gu bheil teagamh ann, iarr air na h-Angels agad brosnachadh agus stiùireadh air am bu chòir dhut a dhol. Dèan cinnteach gum faod thu cuideachadh iarraidh aig àm sam bith. Tha ainglean an-còmhnaidh ann dhut, eadhon ged a dhìochuimhnicheas tu mu dheidhinn uaireannan.

Tha an àireamh 23 cuideachd na chuimhneachan gu bheil Angels, Archangels agus Ascended Masters an-còmhnaidh rim faighinn, mas e dìreach taic no cuideachadh a tha a dhìth ort - dìreach faighnich. Cuimhnich nach fheum thu a h-uile càil a dhèanamh leat fhèin.

Namaste.