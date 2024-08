Is e an Detox Post-Summer seo an ath-thòiseachadh feumalachdan do chraiceann airson tuiteam

Eadhon ged a mhaireas an samhradh gu teicnigeach gu deireadh an t-Sultain, leig dhuinn a dhol na aghaidh, tha a h-uile duine gu neo-oifigeil a’ leigeil soraidh slàn leis an t-seusan às deidh Latha Làbarach. Air mullach an liosta ri dhèanamh airson ullachadh tuiteam? Thoir gaol air a bheil feum mòr don chraiceann againn às deidh seusan fois an t-samhraidh. Beachdaich: fàilligeadh tric ann an amaran-snàmh le clorine, trì mìosan de gach rud pinc agus is dòcha eadhon cus a' gabhail na grèine. Ged a tha sinn ann an deagh rùn grian-grèine air a chuir an sàs fad an t-samhraidh, rudan mar pores clogged, craiceann tioram, milleadh grèine agus bilean caol gu tric nan adhbhar dragh ro dheireadh an Lùnastail. Gu fortanach, chan eil agad ach beagan atharrachaidhean a dhèanamh air do chleachdadh cùram craiceann samhraidh. A bheil feum agad air beagan stiùiridh? Leugh air adhart airson molaidhean air mar a ghlanas tu do chraiceann às deidh an t-samhraidh.

Pòlaichean domhainn glan

Às deidh mìosan de shìde theth, tais, is dòcha gu bheil thu air mothachadh gu bheil fallas, salachar agus ola a’ cruinneachadh air uachdar do chraiceann. Faodaidh an fallas agad, measgachadh le dèanamh suas agus truailleadh, cìs a thoirt air d’ aghaidh agus pores clogged adhbhrachadh. Gus coltas pores a leasachadh agus casg a chuir air briseadh, glan d ’aghaidh le masg glanaidh. Is e aon de na rudan as fheàrr leinn Masg Glanadh Pore Deep Earth aig Kiehl, a tha air a dhealbhadh le Clay Geal Amazonian gus cuideachadh le bhith a’ glanadh craiceann, a ’tarraing a-mach neo-chunbhalachd, a’ lughdachadh cinneasachadh sebum, agus a ’teannachadh pores gu follaiseach.

Moisturize, moisturize, moisturize

Gu fìrinneach, tha sinn trom. Tha sinn a 'bruidhinn air uachdaran oidhche, uachdaran latha, uachdaran SPF, olaichean, uachdaran cuirp ... mar as motha 's ann as fheàrr. Faodaidh clorine, uisge salainn, agus ghathan UV do chraiceann a thiormachadh, mar sin na biodh eagal ort inneal-glanaidh a chuir a-steach. Tha inneach beairteach ach neo-ghlasach aig CeraVe Moisturizing Cream agus tha e air a chuairteachadh le grìtheidean buannachdail leithid searbhag hyaluronic hydrating agus ceramides gus cuideachadh le bhith a ’càradh agus a’ cumail suas cnap-starra nàdarra craiceann. Faodar a chleachdadh cuideachd air an aghaidh agus an corp.

A 'càradh milleadh grèine sam bith a th' ann mar-thà

Cho luath ‘s a thòisicheas deàrrsadh an t-samhraidh a’ seargadh, is dòcha gun tòisich thu a ’mothachadh cuid de chomharran milleadh grèine - smaoinich air freckles ùra, spotan dorcha, no tòna craiceann neo-chòmhnard. Gu mì-fhortanach, chan urrainn dhut am milleadh a dh’ adhbharaicheas ghathan UV a thionndadh air ais (is e sin as coireach gu bheil e cho cudromach grian-grèine a chuir a-steach gach latha), ach faodaidh tu cuideachadh le bhith a’ lughdachadh na comharran faicsinneach de mhilleadh grèine air uachdar a’ chraicinn le serum vitimín C mar La Roche. -Posay 10% Serum aghaidh fìor bhiotamain C. Bidh e a’ cothromachadh tòna craiceann agus inneach, ga fhàgail rèidh agus uisgeach.

Cleachd antioxidants agus sunscreen

Faodaidh milleadh grèine tachairt fad na bliadhna, eadhon as t-fhoghar agus sa gheamhradh, mar sin na seachain grian-grèine. Thoir sùil air La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 airson an dìon as motha agus tha e freagarrach airson gach seòrsa craiceann, a’ toirt a-steach craiceann mothachail. Airson dìon a bharrachd an aghaidh luchd-ionnsaigh àrainneachd agus a bhith a’ lughdachadh comharran faicsinneach de bhith a’ fàs nas sine, paidhir do chrios-grèine le serum làn antioxidant mar SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate do chraiceann

Tha exfoliation an-còmhnaidh cudromach, ach gu sònraichte riatanach nuair a tha thu a’ feuchainn ri do chraiceann ath-shuidheachadh às deidh seusan fada, fallas. Is e aon den fheadhainn as fheàrr leinn na padaichean ùrachadh craiceann ZO Skin Health. Is e exfoliator ceimigeach a th ’ann a bheir air falbh ceallan craiceann marbh bho uachdar a’ chraicinn, a lughdaicheas cus ola fhad ‘s a tha e a’ socrachadh agus a ’socrachadh a’ chraicinn. Airson a 'bhodhaig, feuch Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Bidh an scrobar bodhaig tlachdmhor seo gu h-èifeachdach a’ toirt air falbh ceallan craiceann marbh bho uachdar a ’chraicinn gun a bhith a’ tiormachadh cus. Le mìrean exfoliating de kernels apricot agus emollients, bidh an craiceann bog agus rèidh.

Dèilig thu fhèin

Cuir an-aghaidh bilean tioram le bhith a’ toirt a-steach scrobar bilean exfoliating a-steach don chleachdadh agad gus cuideachadh le faighinn cuidhteas craiceann tioram, spìosrach air do bhilean agus an ullachadh airson tuilleadh uisgeachaidh. Às deidh dhut do bhilean a chuir a-mach, thoir dhaibh an taiseachd a tha a dhìth orra le balm bilean beathachaidh, maide, dath (ge bith dè as fheàrr leat) a tha a ’toirt a-steach grìtheidean leithid vitimín E, olaichean, no aloe vera. Mar eisimpleir, feuch Balm Lip Nourishing Absolue Precious Cells Lancôme, air a dhealbhadh le vitimín E, mil acacia, cèir sheillean agus ola sìol rosehip gus coltas loidhnichean breagha agus wrinkles timcheall air na bilean a lughdachadh, gam fàgail rèidh, hydradach agus làn.