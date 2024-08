casg-gineamhainn beòil Is e seo aon de na dòighean casg-gineamhainn as cumanta ann am boireannaich. Faodar a chleachdadh le gach cuid daoine òga a tha dìreach a’ faighinn feise, agus boireannaich nas sine.

Faodaidh pilean smachd breith a bhith dà-phàirt no aon-phàirt. Bidh an gynecologist a’ co-dhùnadh dè na pills a bu chòir do bhoireannach a ghabhail.

A rèir Clàr-innse Pearl, chan eil ach 1 ann an 100 boireannach a bhios a’ gabhail am pill gach latha a’ faighinn trom. Mar as trice, bidh torrachadh a’ tachairt mar thoradh air cleachdadh neo-iomchaidh de casg-gineamhainn.

Tha sinn air na ceistean as cumanta a tha ag èirigh air an làrach-lìn againn a chruinneachadh a thaobh cleachdadh casg-gineamhainn beòil. Tha iad air am freagairt le eòlaichean WP abcZdrowie.

