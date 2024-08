47 beachdan tatù airson cuimhne a ’mhic a chaochail

Tron eachdraidh daonna, tha àite cudromach air a bhith aig tatùthan a-riamh mar dhòigh air creideasan, inbhe, aithneachadh le buidheann, no dìreach a bhith a’ sgeadachadh a’ chuirp. Ach, am measg a h-uile cruth agus brìgh aca, tha roinn sònraichte de tattoos domhainn agus tòcail ann an nàdar - tatùthan mar chuimhneachan air luchd-gràidh a chaochail, gu sònraichte clann. Chan e a-mhàin sgeadachadh a th ’anns na tattoos sin, ach cuideachd dòigh air urram a thoirt do chuimhne nan daoine a dh’ fhalbh. Tha samhlaidheachd sònraichte aca agus brìgh dhomhainn, air am beachdaich sinn an-diugh. Tha cudrom sònraichte tòcail is samhlachail aig tatùthan mar chuimhneachan air clann a chaochail, a tha gan dèanamh gu sònraichte cudromach agus tarraingeach don luchd-seilbh aca. Chan e dìreach sgeadachadh a th’ anns na tattoos sin, ach dòigh air cuimhne leanaibh a ghleidheadh ​​​​agus na faireachdainnean agad de bhròn, de ghràdh agus de chianalas a chuir an cèill. Bidh iad nan samhla air pian agus call, ach cuideachd mar shamhla air tairgse agus gràdh gun chrìoch don leanabh a dh ’fhalbh. Chan urrainnear cus cuideam a chuir air a’ phàirt thòcail de tattoos mar chuimhneachan air clann a chaochail. Tha ciall domhainn agus eallach tòcail aig a h-uile loidhne, a h-uile mion-fhiosrachadh mun tatù. Tha e na dhòigh air do bhròn agus do bhròn a chuir an cèill, agus cuideachd dòigh air do ghaol agus spèis don leanabh agad a chaochail a chur an cèill. Bidh na tatùthan sin nan samhla air ceangal ris an fheadhainn a dh’ fhalbh agus mar dhòigh air a chumail nad chuimhne. Tha cudromachd samhlachail nan tattoos sin glè mhòr cuideachd. Faodaidh iad a bhith a’ toirt a-steach diofar shamhlaidhean agus ìomhaighean aig an robh brìgh sònraichte don leanabh a chaochail no a tha ceangailte ris an sgeulachd aige. Mar eisimpleir, dh’ fhaodadh iad seo a bhith nan cinn-latha breith is bàis, ainm an leanaibh, an caractar as fheàrr leis bho chartùn no leabhar, sgiathan aingeal, cridhe le ciad litrichean ainmean, agus an leithid. Tha a bhrìgh fhèin aig gach samhla agus bidh e a 'cuideachadh le bhith a' gleidheadh ​​​​cuimhne an leanaibh, a bharrachd air a bhith a 'toirt seachad eachdraidh agus luachan dha na ginealaichean ri teachd.

Is e a bhith a’ call leanabh aon de na call as duilghe a dh’ fhaodadh a bhith aig pàrant. Is e buille iongantach a tha seo a dh’ atharraicheas do bheatha gu bràth agus a dh’ fhàgas falamh neo-sheasmhach nad chridhe. Bidh pàrantan a tha a 'faighinn a leithid de chall a' faighinn eòlas air raon farsaing de fhaireachdainnean, a 'gabhail a-steach pian domhainn, bròn, ciont, agus gu tric faireachdainnean neo-chuideachaidh agus ìosal.

Taobhan saidhgeòlach mu bhith a 'taghadh tatù mar dhòigh air caoidh agus dèiligeadh ri call

Airson mòran phàrantan, bidh tatù gu bhith na dhòigh air na faireachdainnean agus na faireachdainnean aca a tha co-cheangailte ri call pàiste a chur an cèill. Faodaidh tatù mar chuimhneachan air leanabh a chaochail a bhith chan ann a-mhàin na shamhla air a bheatha, ach cuideachd na dhòigh air a shearbhachd agus a ghaol a chuir an cèill. Faodaidh seo a bhith na dhòigh air ceangal a chumail ris an neach a chaochail agus pàrantan a chuideachadh a’ faireachdainn faisg air.

Faodar an tatù a thaghadh gu samhlachail gus a bhith a 'nochdadh cho sònraichte agus a tha an leanabh a chaochail. Mar eisimpleir, dh’ fhaodadh e a bhith a’ toirt a-steach ainm, ceann-latha breith is bàis, sgiathan aingeal, no samhlaidhean eile aig an robh ciall sònraichte dha no dha phàrantan.

Faodaidh tatù mar chuimhneachan air leanabh a chaochail a bhith na dhòigh air bròn a chuir an cèill, ach cuideachd mar shamhla air gaol is cuimhne. Bidh i a 'cuideachadh phàrantan gus conaltradh a chumail ris an neach a chaochail agus faighinn thairis air pian call. Faodaidh an co-dhùnadh seo a bhith duilich agus fo uallach tòcail, ach dha mòran tha e na cheum cudromach a dh’ ionnsaigh slànachadh agus gabhail ris a ’chall.

Symbolism agus dealbhadh

Gu tric bidh tatùthan mar chuimhneachan air clann a chaochail mar dhòigh air pàrantan an gaol, an cuimhne agus am bròn a chuir an cèill. Bidh iad a’ taghadh diofar shamhlaidhean agus motifan a tha a’ cur an cèill am faireachdainnean gu ceart agus a’ cuideachadh le bhith a’ glèidheadh ​​cuimhne an leanaibh.

Is e aingeal aon de na samhlaidhean as cumanta ann an tattoos mar sin. Tha ainglean co-cheangailte ri dìon, dòchas agus làthaireachd spioradail, gan dèanamh nan deagh roghainn airson a bhith a 'cur an cèill leanabh a dh' fhalbh mar aingeal dìon. Tha samhlaidhean mòr-chòrdte eile a’ toirt a-steach figearan no aghaidhean cloinne, a tha a’ nochdadh neoichiontachd agus caomhalachd leanabachd, agus cinn-latha breith is bàis gus cuimhne beatha an leanaibh a ghleidheadh.

Gnàthachadh dealbhaidh

Is e taobh chudromach de tattoos mar chuimhneachan air clann a chaochail gnàthachadh an dealbhaidh. Bidh pàrantan a’ strì ri tatù a chruthachadh a tha gun samhail agus pearsanta don leanabh aca. Dh’fhaodadh seo a bhith a’ toirt a-steach cleachdadh ìomhaighean no samhlaidhean a bha gu sònraichte brìoghmhor don leanabh, leithid na dèideagan, na beathaichean no na h-àiteachan as fheàrr leotha.

Uaireannan bidh na tattoos cuideachd a 'toirt a-steach briathran no abairtean a bha gu sònraichte cudromach don leanabh no dha theaghlach. Tha e cudromach gu bheil dealbhadh an tatù a 'nochdadh fa leth agus àraid an leanaibh, a' cuideachadh phàrantan gus a chuimhne agus a faireachdainnean a ghleidheadh.

Deas-ghnàth agus cuimhne

Airson mòran phàrantan, bidh tatù gu bhith na sheòrsa de dheas-ghnàth a leigeas leotha ceangal a chumail ris an leanabh aca a chaochail. Bidh an achd seo gu bhith na dhòigh air leantainn air adhart leis na cuimhneachain agus neo-bhàsmhor chan ann a-mhàin na h-amannan aoibhneis, ach cuideachd na h-eòlasan duilich a tha co-cheangailte ri call.

A 'bhuaidh a th' aig tattoos air a 'phròiseas bròin agus slànachaidh an dèidh call:

Faodaidh tatù buaidh mhòr tòcail is inntinn a thoirt air pàrantan, gan cuideachadh tron ​​​​phròiseas bròin is slànachaidh. Faodaidh e a bhith na dhòigh air bròn, pian agus gaol a chuir an cèill do leanabh a dh’ fhalbh, a bharrachd air a bhith na dhòigh air sìth agus irioslachd a-staigh a lorg.

San dòigh seo, bidh an tatù gu bhith chan ann a-mhàin mar ghnìomh cuimhne agus spèis, ach cuideachd inneal airson pàrantan gabhail ris agus dèiligeadh ris na faireachdainnean aca co-cheangailte ri call.

Eisimpleirean agus fìor sgeulachdan

Tha gach tatù mar chuimhneachan air leanabh a chaochail gun samhail, mar a tha an sgeulachd air a chùlaibh. Bidh cuid de phàrantan a’ taghadh ìomhaighean a tha a’ samhlachadh beatha agus caractar an cuid chloinne, leithid figearan pàisde no dèideagan as fheàrr leotha. Bidh cuid eile a’ taghadh cinn-latha breith is bàis gus cuimhne a chumail air an latha a dh’ atharraich am beatha gu bràth. Bidh na tatùthan sin gu bhith chan ann a-mhàin mar sgeadachadh don bhodhaig, ach cuideachd mar dhòigh air spèis shìorraidh agus gaol don leanabh a dh ’fhalbh a chuir an cèill.

Airson mòran phàrantan, bidh tatù gu bhith na dhòigh air ceangal a chumail ri leanabh a chaochail agus sìth a-staigh a lorg. Tha e a’ cur nan cuimhne an gaol a bhios aca an-còmhnaidh don leanabh aca agus a’ toirt cothrom dhaibh na faireachdainnean aca a chur an cèill gu fradharcach. Leigidh seo leotha dèiligeadh ri bròn agus gluasad air adhart mean air mhean, a 'giùlan cuimhne an leanaibh nan cridheachan.

co-dhùnadh

Bidh tatù mar chuimhneachan air leanabh a chaochail chan ann a-mhàin na dhòigh air bròn is bròn a chuir an cèill, ach cuideachd dòigh air cuimhne an leanaibh a ghleidheadh ​​​​gu bràth. Is e seo samhla de ghaol a chuireas an cuimhne an ùine iongantach a chuir thu seachad còmhla agus gum bi an leanabh an-còmhnaidh mar phàirt den teaghlach.

Ann an comann-sòisealta an latha an-diugh, tha tatù mar chuimhneachan air leanabh a chaochail a 'sìor fhàs aithnichte mar dhòigh air na faireachdainnean agad a chur an cèill agus ceangal a chumail ris an neach a chaochail. Chan e a-mhàin dòigh a tha seo gus faighinn thairis air bròn, ach cuideachd dòigh air do ghràdh agus spèis don leanabh a dh’ fhalbh a nochdadh. Bidh i a’ cuideachadh phàrantan le bhith a’ fuireach, a’ cuimhneachadh agus a’ toirt gaol don leanabh aca, agus a’ faighinn taic is tuigse bho chàch.